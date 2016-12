The Last Guardian - Test-Video zum PS4-exklusiven Abenteuer

Mittwoch, 07. Dezember 2016 um 18:20

The Last Guardian ist nach knapp zehnjähriger Entwicklungsgeschichte endlich fertig. Das neue Werk von Fumito Ueda für PS4 / PS4 Pro erzählt die Geschichte eines namenlosen Jungen, der in einer mysteriösen Schlossanlage neben dem riesigen Fabelwesen Trico erwacht und zusammen mit dem Tier aus dem Gebiet fliehen muss. Auf dem Weg müssen zahlreiche Hindernisse überwunden und Rätsel gelöst werden, außerdem machen seltsame Wächterrüstungen Jagd auf den Jungen.

Trico ist dabei eindeutig der Star des Spiels, begeistert mit fantastischen Animationen und sehr glaubwürdigem Verhalten. Die Verbindung der beiden ungleichen Protagonisten wird über den Verlauf des Spiels immer enger, am Ende klären sich viele der anfangs offenen Fragen.

Tobi zeigt euch im Test-Video zu The Last Guardian für die PS4, was dem Spiel gut und was ihm weniger gut gelingt, ob sich das Warten gelohnt hat, und wer dem ungewöhnlichen Abenteuer eine Chance geben sollte.

