The Last Guardian - Erste Tests & Reviews im Wertungsspiegel

The Last Guardian - Vorschau-Video zum PS4-Action-Adventure

Morgen hat das Warten ein Ende, dann erscheint nach über 10 Jahren offiziell The Last Guardian, in dem ihr euch mit dem Hund-Katze-Wesen Trico durch Labyrinthe und Höhlen knobelt. Da einige Händler das Abenteuer aber bereits seit einigen Tagen verkaufen, dürfte der ein oder andere von euch sicherlich schon in die Welt von The Last Guardian eingetaucht sein.

Das neue Spiel der Macher von Shadow of the Colossus und Ico kommt bei der (inter-)nationalen Presse durchweg gut weg. Vor allem die tollen Animationen sowie die beiden Hauptfiguren werden gelobt. Die Beziehung zwischen dem namenlosen Jungen und dem Fantasiegeschöpf Trico soll euch hin und wieder zu Tränen rühren. Generell dürft ihr euch auf einige emotionale Höhepunkte freuen.

Einig sind sich aber auch alle über die störrische Kamera sowie die umständliche Steuerung. Diesen Negativaspekt kritisieren beispielsweise IGN und Giga in der Wertung stärker, wohingegen Gamespot diese Fehler verzeiht. Kollege Tobi meint dazu im GamePro-Test zu The Last Guardian:

"Ich habe fast durchgehend gemeckert, mich über die ungenaue Steuerung beklagt, die Kamera verflucht und Trico vor dem Fernseher die schlimmsten Beleidigungen an die gefiederte Birne geworfen, wenn er mal wieder bockig war. Ein mieses Spiel also? Mitnichten! Denn The Last Guardian ist einfach zu außergewöhnlich, zu großartig in einzelnen Momenten, um es mit einer Durchschnittswertung abzuspeisen. Hinzu kommt natürlich Trico, Dreh- und Angelpunkt des Spiels und für mich ab jetzt einer der coolsten und trotz seines kuriosen Aussehens glaubwürdigsten Spiele-NPCs aller Zeiten."

Wertungen im Überblick

Was haltet ihr von The Last Guardian?

