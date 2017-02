The Last Guardian - Fumito Ueda deutet sein neues Spiel an

The Last Guardian ist das aktuelle Spiel von Fumito Ueda.

Fumito Ueda, Director von The Last Guardian, nahm just im Rahmen der D.I.C.E Awards in Las Vegas den Preis für den besten Charakter (Trico) entgegen. Während seiner Dankesrede erwähnte er, dass er bereits über sein nächstes Spiel nachdenkt. Das berichten die Kollegen von DualShockers.

So habe Ueda während der Entwicklung von The Last Guardian nicht an mögliche Awards gedacht, freue sich aber über die Auszeichnung. Diese inspiriere ihn und befeuere seinen Wunsch, an seinem neuen Spiel zu arbeiten, das er gerade im Kopf habe.

Konkrete Details verriet er allerdings nicht. Fumito Ueda hat Sony Interactive Entertainment Japan Studio bereits seit geraumer Zeit verlassen und mit genDesign sein eigenes Studio gegründet.

Was für ein Spiel wünscht ihr euch von Fumito Ueda?