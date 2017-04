[Klickt verzweifelt auf NEW GAME] ©Vin Hill

Nachdem wir uns vor einigen Tagen über eine namhafte Verstärkung des Schauspielerteams von The Last of Us: Part 2 freuen dürfen, lässt ein Artwork des Künstlers Vin Hill unser Herz nun erneut schneller hüpfen.

Mehr: The Last of Us 2 - Naughty Dog zeigt Motion Capture-Aufnahmen, aber von Joel fehlt jede Spur

Vin Hill arbeitete als Artist bei Ubisoft und präsentiert uns auf seiner Artstation-Seite nun seinen eigens entworfenen Hauptmenü-Screen für The Last of Us: Part 2, den Naughty Dog meinetwegen gleich übernehmen kann. Offiziell ist der Screen, der Ellies Messer und Gitarre aus dem ersten Teaser zeigt, natürlich nicht. Sein Werk zeigt uns der Künstler in einem Tweet genauer:

Auf Hills Seite könnt ihr übrigens noch mehr äußerst ansehnliches Artwork finden, unter anderem zu Star Wars Episode 8: The Last Jedi und einem fiktiven Last of Us, das uns nach Tokyo führt.

Für das Concept Art des ersten The Last of Us ist John Sweeney verantwortlich. Seine Kunstwerke könnt ihr euch hier zu Gemüte führen.

The Last of Us: Part 2 ist für die PS4 in Entwicklung. Einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht.

The Last of Us: Part 2 - Der erste Teaser-Trailer: Joel und Ellie sind zurück!

Was haltet ihr vom Hauptmenü, das uns Vin Hill vorschlägt?