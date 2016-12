The Last of Us: Part 2 - Der erste Teaser-Trailer: Joel und Ellie sind zurück!

Samstag, 03. Dezember 2016 um 20:42

Also doch. Die Gerüchte um The Last of Us 2 stimmen. Naughty Dog arbeitet an The Last of Us: Part 2. In diesem Trailer sehen wir die Helden aus The Last of Us Ellie und Joel. Deutlich sichtbar ist, dass seit Teil 1 einige Zeit ins Land gegangen ist. Ellie wirkt deutlich älter als im Spiel von 2012 - und auf Rache aus. An wem und wofür lässt der Trailer im Unklaren.

Diesen Teaser-Trailer zeigte Sony zum Abschluss der Pressekonferenz PlayStation Experience (PSX) 2016 unter dem Jubel des Publikums.

Beeindruckend ist wie von Naughty Dog gewohnt die Optik. Angeblich sind im Trailer die ersten Szenen der neuen Engine zu sehen. Einen geplanten Release-Termin für The Last of Us 2 gab es auf der PSX noch nicht.

Der Vorgänger von 2012 gilt als eines der besten Spiele für die PlayStation. Lest hier unseren Test zu The Last of Us. Es ist außerdem als The Last of Us Remastered für die PlayStation 4 erschienen. Für die PS4 Pro gibt es The Last of Us Remastered sogar in nativem 4K mit HDR-Unterstützung.