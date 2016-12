The Last of Us 2 - Westworld-Autor am Drehbuch beteiligt

The Last of Us 2 rückt Ellie in den Vordergrund

Die Story von The Last of Us 2 entsteht unter gemeinsamer Federführung von Neil Druckmann sowie Halley Gross. Letzterer hat unter anderem zwei Folgen für die erste Staffel von Westworld geschrieben, während Druckmann als Creative Director bei Naughty Dog und Autor des ersten Teils verantwortlich zeichnet.

Halley's my kickass co-writer. Can't wait to share more of the story with y'all. Spoiler alert: it's intense. #TheLastOfUsPartII https://t.co/KVfh66utce — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) December 5, 2016

"Halley ist mein wahnsinniger Co-Schreiber. Kann es kaum erwarten, mehr über die Story mit euch allen zu teilen. Spoiler-Warnung: Es wird heftig."

Im Gespräch mit IGN sagte Druckmann über die Story von The Last of Us Part 2 vergangenes Wochenende außerdem, dass die Handlung sich diesmal auf Protagonistin Ellie konzentrieren werde. Das Spiel setzt einige Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers an. Ellie ist zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt.

The Last of Us: Part 2 - Der erste Teaser-Trailer: Joel und Ellie sind zurück!

Während die Geschichte des ersten Teils vorrangig die Macht der Liebe behandelt, soll diesmal das Thema Hass im Vordergrund stehen. So gesehen bildet The Last of Us 2 das direkte Gegenstück zu seinem Vorgänger, sagte Druckmann.

Darüber hinaus bestätigte Druckmann in dem Interview auch, dass der Komponist des ersten Teils, Gustavo Santaolalla, auch diesmal wieder die Musik beisteuern wird.

Einen offiziellen Release-Termin hat The Last of Us Part 2 bisher noch nicht. Da die Entwicklung sich noch in einem frühen Stadium befindet, sollten wir jedoch vor 2018 nicht mit einer Veröffentlichung rechnen.

