The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Läuft in 900p & 30FPS auf Nintendo Switch

The Legend of Zelda: Breath of the Wild läuft maximal in 900p auf der Nintendo Switch.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild wurde ursprünglich für die Wii U konzipiert – die Nintendo Switch-Version stellt also streng genommen "nur" einen Port dar. Der scheint allerdings tadellos zu laufen: Digital Foundry zeigen in ihrem neuen Video, wie der Titel im Handheld-Modus performt und welche Unterschiede es gibt, wenn die Nintendo Switch in der Docking Station ruht.

Das neue Zelda-Spiel läuft demnach mit einer Auflösung von 720p, wenn wir es auf dem Nintendo Switch-Handheld spielen und mit 900p auf dem Fernseher, wenn das Gerät in der Docking Station steckt. Dabei sollen laut Digital Foundry beinahe konstant 30 FPS erreicht werden.

Alles in allem zeigen sich die Tester sehr zufrieden mit der im Vergleich zur Wii U-Version deutlich verbesserten Performance. Auch auf dem Handheld gespielt soll The Legend of Zelda: Breath of the Wild sehr flüssig laufen. Weitere Details entnehmt ihr dem Video:

Was sagt ihr zu der Auflösung? Was erwartet ihr von Nintendo Switch-Titeln?