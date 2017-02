The Legend of Zelda - Breath of the Wild-Macher Aonuma verrät seine Lieblings-Zelda-Spiele

Auch The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird von Aonuma produziert.

Eiji Aonuma stieg als Entwickler von The Legend of Zelda: Ocarina of Time ins Zelda-Universum ein und ist seit The Legend of Zelda: Maroja's Mask in leitender Position an der Action-Adventure-Reihe beteiligt.

Ob nun der comichafte Nachfolger The Wind Waker, das düstere Twilight Princess oder das kommende Open World-Epos Breath of The Wild - jedes Spiel der Reihe hat seine eigenen individuellen Charakterzüge, an deren Ausformung Aonuma maßgeblich beteiligt war. Umso spannender erscheint die Frage, welches seiner Werke eigentlich sein liebstes ist.

In einem Interview mit Game Informer (via Destructoid) lässt sich Aonuma seine Top 3 entlocken:

3. Twilight Princess

"Twilight Princess, weil ich etwas besseres als Ocarina of Time erschaffen wollte."

2. Ocarina of Time

"Ocarina of Time ist ein Spiel, das mir die Möglichkeit gab, eine 3D-Welt zu erschaffen"

1. Phantom Hourglass

"Auch meine Frau mag Phantom Hourglass. Das ist die Nummer eins. Mit der Entwicklung von Twilight Princess hatte ich zwar das Ziel, etwas besseres zu kreieren als Ocarina of Time. Aber mit Phantom Hourglass stellte ich ein neues Gameplay-Konzept vor und ich war mit diesem Spiel das erste Mal Producer. Also hänge ich sehr an diesem Spiel."

Das am meisten unterschätzte Spiel der Reihe ist laut Aonuma übrigens das Multiplayer-Abenteuer Tri Force Heroes. Der neueste Ableger der Reihe, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, erscheint am 3. März 2017 als Launch-Spiel für die Nintendo Switch und für die Wii U.

