An wen erinnert euch der erwachsene Link aus Ocarina of Time?

Ob man es persönlich ebenfalls so sieht, sei dahingestellt, aber die landläufige Meinung ist eindeutig: Link ist ungemein attraktiv. Sein durchdringender Blick und die feinen Gesichtszüge sorgen spätestens seit dem erwachsenen Link aus The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Schmetterlinge im Bauch. Jetzt wissen wir, dass sich Nintendo für dieses Design eine ganz besondere Vorlage ausgesucht hat.

Mehr: The Legend of Zelda - Link heißt mit vollem Namen Link Link, sagt Nintendo

In The Legend of Zelda: Art & Artifacts, einem neuen Artbook zur langlebigen Zelda-Reihe, wird in einem Interview verraten, dass ein "weltberühmter Hollywood-Schauspieler" für den Look des erwachsenen Link aus Ocarina of Time Pate stand. Die verantwortlichen Künstler Yusuke Nakano, Satoru Takizawa und Yoshiki Haruhana verraten aber leider nicht, um welchen Schauspieler es sich dabei handelt.

Nakano erinnert sich:

"Wenn man sich damals über wirklich gutaussehende Schauspieler unterhalten, haben alle sofort an ihn gedacht. Ich erinnere mich, dass ich immer seine Nasenspitze und seinen entschlossenen Blick vor Augen hatte, als ich zeichnete. [...] Als ich das Werk dann vorgestellt habe, merkte ich an, dass ich etwas von diesem Schauspieler mit eingearbeitet habe, aber das schien mir auch keine Plus- oder Minus-Punkte einzubringen."

Natürlich gibt es zahlreiche Theorien, welcher berühmte Hollywood-Schauspieler aus den 1990er Jahren die Inspiration für Link gewesen sein könnte. War es Leonardo DiCaprio?

War der Titanic-Star die Vorlage?

Oder doch eher der viel zu früh verstorbene River Phoenix?

Die Ähnlichkeit wäre verblüffend.

Was meint ihr?