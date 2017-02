The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Neue Screenshots zeigen alten Bekannten

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Trailer von der Nintendo-Switch-Präsentation

Fans von The Legend of Zelda zählen aktuell die Tage, denn in weniger als einem Monat ist es soweit und Links neuestes und bis dato größtes Abenteuer steht auf einer brandneuen Konsole bereit. Passend zum Release der Nintendo Switch steht auch The Legend of Zelda: Breath of the Wild ab dem 3. März 2017 in den Läden.

Die Kollegen von Game Informer präsentieren nun ein paar exklusive neue Screenshots aus ihrer Cover-Story für März, die die Vorfreude noch etwas weiter steigern:

Pictures are worth a thousand words, so here are a few exclusive Breath of the Wild screens along with game details. https://t.co/2DAEK4FvWo pic.twitter.com/SXZsXkiEOk — Game Informer (@gameinformer) February 9, 2017

Fünf neue Bilder gibt es insgesamt, die uns ein paar der neuen Landschaften und Gegner zeigen, die uns in The Legend of Zelda: Breath of the Wild erwarten. Besonders spannend ist dabei ein Screenshot, der einen bei Fans bekannten und beliebten Charakter zeigt, der nun seine Wiederkehr feiert:

Exklusive Screenshots von GameInformer zeigen die Rückkehr von Beedle in The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Die Rede ist wie ihr sehen könnt von Beedle, der unter anderem aus The Legend of Zelda: Wind Waker bekannt ist und außerdem in Phantom Hourglass und Spirit Tracks zu finden war. Sein Auftauchen dürfte erneut Diskussionen darüber anfachen, zu welchem Zeitpunkt der Zelda-Geschichte Breath of the Wild nun eigentlich spielt.

Diese Frage wird hoffentlich am 3. März 2017 geklärt, wenn The Legend of Zelda: Breath of the Wild für Nintendo Switch und Wii U veröffentlicht wird.

Freut ihr euch auf The Legend of Zelda: Breath of the Wild?