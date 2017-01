The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Trailer von der Nintendo-Switch-Präsentation

Freitag, 13. Januar 2017 um 08:07

The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird größer und schöner als alle Zeldas zuvor. Das dürfte spätestens seit dem Trailer klar sein, den Nintendo bei der Präsentation der Switch-Konsole gezeigt hat. Darin sehen wir das gigantische Hyrule mit seinen Bewohnern, Held Link, das Master-Schwert und die unglaubliche Freiheit, die schon im Titel Breath of the Wild vermittelt wird.

Spielerisch setzt Zelda: Breath of the Wild auf Open-World-Gameplay mit Survival-Einflüssen. Link bastelt sich Waffen, erkundet die weitläufige Wildnis, erforscht die Geschichte der Ruinen von Hyrule und legt sich mit allerlei mysteriösen Gegnern an.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird ein Launch-Titel der Nintendo Switch und erscheint am 3. März 2017.

