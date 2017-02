Breath of the Wild - Link

Es macht eigentlich nicht allzu viel Sinn, tiefer in die komplexen Hintergründe der verschiedenen Nintendo-Franchises eindringen zu wollen. Wer einmal versucht hat, die The Legend of Zelda-Timeline zu verstehen, wird wissen, was ich meine. In einem (wenig ernst gemeinten" Interview mit Game Informer verrieten Shigeru Miyamoto und Eiji Aonuma nun aber doch ein paar Details zu Zelda, Link und Co.

Das Video-Interview besteht aus 51 Fragen, die Miyamoto und Aonuma fast im Sekundentakt beantworten. Unter anderem erfahren wir auch, wie Link mit Nachnamen heißt: Link. Damit schließt sich Link Link nun Mario an, der laut Nintendo Mario Mario heißt.

Aber auch sonst ist das Video sehr unterhaltsam und verrät sogar ein paar spannende Kleinigkeiten zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Das Anschauen lohnt sich!