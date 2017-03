The Legend of Zelda - Ninotaku TV rankt die zehn besten Spiele

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist der aktuelle Serienableger und sammelte zum Release eine Top-Wertung nach der anderen.

Seit dem 3. März 2017 steht The Legend of Zelda: Breath of the Wild in den Läden - eine gute Gelegenheit also, um einmal auf die Serie zurückzublicken. Unser Kollege Nino, der sich auf seinem YouTube-Channel Ninotaku TV mit Animes, Mangas und Co. beschäftigt, kürt daher im aktuellen Teil seiner JARTS-Videoreihe die Top 10 der besten Zelda-Spiele.

Im Video spricht er unter anderem über die historische Bedeutung von The Legend of Zelda, das 1986 auf dem NES debütierte, hebt die Eigenheiten von Majora's Mask hervor oder erklärt, wie es Twilight Princess seinerzeit gelang, an Ocarina of Time anzuknüpfen. Breath of the Wild hingegen setzt in der Liste aus, da das Top 10-Ranking vor dem Release des Spiels produziert wurde.

Übrigens hat sich nicht nur unser Kollege Nino ausführlich mit der The Legend of Zelda-Serie beschäftigt. So findet ihr in unserer Übersicht zu Breath of the Wild zahlreiche nützliche Infos zum aktuellen Serienteil - zum Beispiel unseren Test, mehrere Vergleiche zwischen der Switch- und der Wii U-Version oder Guides. Außerdem haben wir alle Hauptableger der Zelda-Reihe in einem Ranking zusammengefasst.

Welchen Zelda-Ableger mögt ihr am liebsten?