The Long Dark ist heute, am 1. August 2017, nach einer längeren Early Access-Phase für PS4, Xbox One und PC erschienen - zumindest die ersten beiden der insgesamt fünf Episoden. Auf die Nintendo Switch kommt das Open World-Abenteuer aber vorerst nicht. Das versicherten mir die Entwickler auf Twitter.

"Wir haben derzeit keine Pläne für eine Switch-Version, aber danke für die Mitteilung, dass du daran interessierst wärst."

Das ist schade, schließlich sind Episoden-Spiele wie gemacht für die Unterwegs-Konsole. Daher dürfte es auch niemanden überraschen, dass neben Minecraft: Story Mode auch Batman: The Telltale Series für die Nintendo Switch kommen dürfte - zumindest verdichten sich die Hinweise.

The Long Dark kommt ins Kino

Dafür hat Hinterland heute einen Spielfilm zu The Long Dark angekündigt (via IGN). Für den Streifen haben sich die Entwickler Jeremy Bolt als Partner geschnappt, der schon als Produzent der Resident Evil-Filme verantwortlich zeichnete. Zusammen mit seiner Produktionsfirma Bolt Pictures übernimmt er das Projekt.

Das Drehbuch will der Creative Director Raphael van Lierop selbst schreiben, einen Regisseur oder gar Schauspieler gibt es aber noch nicht. Kein Wunder also, dass auch noch kein vager Release-Termin für den Film genannt wird.

Lierop sagte dazu:

"Mein Ziel mit Hinterland - und The Long Dark - war es schon immer, originale Entertainment-Marken zu erschaffen, die sich über mehrere Medien erstrecken können und das Erzählpotenzial jeder Form ausnutzen."

Hinterland hat sogar mit Oscar-Gewinner Christopher Plummer einen 5-minütigen Kurzfilm namens Elegy produziert, den ihr euch hier anschauen könnt. Zum Release des Spiels haben wir euch den offiziellen Trailer zum Wintermute-Storymodus für euch: