The Orange Box - Dank Abwärtskompatibilität jetzt auf Xbox One spielbar

Dank Abwärtskompatibilität jetzt auch auf der Xbox One spielbar: Half-Life 2.

Die Liste der abwärtskompatiblen Spiele für die Xbox One wächst und wächst. Einer der aktuellsten Neuzugänge ist The Orange Box, die ihr ab sofort auch auf Microsofts aktueller Konsole spielen könnt. Die Spielesammlung enthält einige echte Klassiker, darunter Half-Life 2, Team Fortress 2 und das Knobelspiel Portal.

Außerdem mit dem Abwärtskompatibilitäts-Programm jetzt auch Galaga Legions und Joe Danger 2: The Movie auf der Xbox One spielbar.

