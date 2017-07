The Sexy Brutale - Adventure erscheint auch für Nintendo Switch

The Sexy Brutale erscheint in Japan auch für Nintendo Switch, das gab der Publisher Nippon Ichi Software bekannt. Der Release ist für Herbst 2017 geplant. Infos zu einem möglichen Release-Termin im Westen gibt es bislang zwar nicht nicht, da das Abenteuer jedoch bereits am 14. Juli ein PEGI-Rating bekommen hat, dürfte der Titel früher oder später auch bei uns landen.

The Sexy Brutale gibt es bereits für PS4, Xbox One und PC. In dem Adventure erlebt ihr immer wieder den gleichen Tag in Dauerschleife. Euer Ziel: So viele Gäste wie möglich in einem Casino retten. Am Ende des Tages werden alle Gäste nämlich von dem Casino-Personal kaltblütig ermordet. Es gilt die Geheimnisse das Casinos zu lüften und Mittel und Wege zu finden, um jeden der exotischen Gäste vor seinem Schicksal zu bewahren. Das Spiel hat bei uns im GamePro-Test 84 Punkte abgestaubt.

The Sexy Brutale - Screenshots ansehen