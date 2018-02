The Witcher 3 - Den berühmten Badewannen-Geralt gibt es jetzt auch als Sammelfigur

The Witcher 3 enthält eine Szene, in der Geralt von Riva bei einem Bad entspannt. Geralt in der Badewanne wurde unter anderem auch dadurch zum Kult, dass PC Gamer ein Jahr lang jede News zu The Witcher 3 mit genau diesem Screenshot versehen hat. CD Projekt RED hat daraufhin sogar eigens eine Statue anfertigen lassen und an PC Gamer verschickt. Jetzt soll die kultige Szene anscheinend sogar als offizielle Sammelfigur erscheinen.

Geralt in der Badewanne als Sammlerstück

Normalerweise zeigen Statuen, Spiel- und Sammelfiguren unsere Helden in, nun ja, heldenhaften Posen. Nicht so diese Figur von Dark Horse, die bereits jede Menge andere Statuen und Accessoires zu The Witcher 3 und Gwent veröffentlicht haben.

Auf der New York Toy Fair wurde das Sammlerstück erstmals präsentiert. So sieht die neue Geralt-Statue aus:

Veröffentlichung noch unsicher

Aktuell ist aber wohl noch unklar, ob die Figur wirklich so erscheinen kann und wann das der Fall sein soll. Dark Horse müsse sich mit CD Projekt RED noch über die Farbgebung und den Veröffentlichungs-Zeitraum verständigen, wie Polygon schreibt.

Würdet ihr euch eine Badewannen-Geralt-Figur ins Regal oder auf den Schreibtisch stellen?

