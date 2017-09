The Witcher - Video-Doku zeigt den langen Weg von den Büchern zum Spiel

Mit der Geralt-Saga schrieb der polnische Buchautor Andrzej Sapkowski die Vorlage für die The Witcher-Videospielreihe aufs Papier, die im Oktober bereits ihren zehnjährigen Geburtstag feiert. Passend dazu veröffentlichte die polnische Spiele-Website Arhn.eu (via Kotaku) vor Kurzem eine knapp zwei Stunden lange Dokumentation über den Entstehungsprozess des allerersten The Witcher-RPGs, das am 26. Oktober 2007 für den PC erschien.

Im Video kommen verschiedene Entwickler von CD Projekt RED zu Wort und berichten über die vielen Hürden, die das Studio während der Entwicklung des Fantasy-Rollenspiels überwinden musste, inklusive Diskussionen mit Sapkowski über das Writing und die Charakterisierung des Helden Geralt von Riva. Das Video ist auf polnisch, jedoch könnt ihr immerhin englische Untertitel einstellen.

Mit The Witcher: Rise of the White Wolf sollte übrigens eine Portierung des ersten, PC-exklusiven The Witcher für die Xbox 360 und die PS3 auf den Markt kommen. Im Jahr 2009 gaben CD Projekt und Co-Entwickler Widescreen Games jedoch bekannt, das Projekt wegen finanzieller Probleme eingestellt zu haben.