The Witcher - Netflix-Showrunner verspricht, dass Serie “nicht verwässert wird”

Seit bekannt wurde, dass es eine Netflix-Serie zu The Witcher geben wird, versuchen Fans immer wieder, neue Details zur Umsetzung auszugraben. Bislang wissen wir allerdings nur, dass weniger die Spiele und vielmehr die originalen Bücher als Vorlage dienen und Geralt damit, wenn überhaupt, in einer anderen Version über den TV-Bildschirm flimmern wird.

The Witcher-Fans sollen aber trotzdem unbesorgt sein, so Showrunner Lauren S. Hissrich, die für die Produktion der Netflix-Serie verantwortlich ist. Auf Twitter reagierte Hissrich auf die Sorgen eines Fans, dass die Serie vielleicht zu weichgespült sein könnte und das polnische Mittelalter nicht düster genug darstelle.

There will be no watering down. I give you my word. https://t.co/el9MRL6PBE — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) December 29, 2017

"Es wird hier nichts verwässert. Darauf hast du mein Wort."

Offenbar scheint Hissrich mitten in den Vorbereitungen für die Pilot-Folge zu stecken. Jeden Tag studiert sie die Karten von The Witcher-Autor Andrzej Sapkowski. Denn auch um die originalgetreue Geografie der The Witcher-Reihe müssen sich Fans "keine Sorgen machen".

New day, more maps, (much) more coffee. Time to break this pilot! #TheWitcher pic.twitter.com/8OfloM7LU4 — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) December 29, 2017

Wann wir tatsächlich etwas von der Serie zu sehen bekommen, ist noch unklar.