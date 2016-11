The Witness - PS4-Pro-Update mit 4K-Unterstützung und HDR ist da

The Witness wird mit dem PS4-Pro-Update noch schärfer - dank nativer 4K-Unterstützung.

Anfang des Jahres begeisterte uns The Witness mit seinen kniffligen Schalterrätseln und wunderschöner Optik, unseren Test zum Spiel lest ihr hier. Und ab sofort sieht die Inselknobelei so gut aus wie noch nie, denn das PS4-Pro-Update für The Witness ist erschienen.

Selbst Besitzer einer normalen PS4 bekommen laut Patch Notes ein Upgrade, denn die HDR-Unterstützung, die Bestandteil des Updates ist, funktioniert auch mit dem alten Modell - einen entsprechenden HDR-Fernseher vorausgesetzt.

PS4-Pro-Besitzer können The Witness nun in einem der folgenden drei Grafikmodi auf ihrem 4K-Fernseher wiedergeben:

1080p mit 60 fps und 4facher Kantenglättung (MSAA)

1440p mit 60 fps und 2facher Kantenglättung, Upsclaing auf 4K, Text und UI in nativem 4K

4K mit 30fps und 2facher Kantenglättung

Zum Vergleich: Auf der normalen PS4 läuft das Spiel mit einer Auflösung von 900p mit 60 fps und einer 2fachen Kantenglättung.

Damit reiht sich The Witness in die Liste von bereits erhältlichen PS4-Spielen mit PS4-Pro-Verbesserungen ein. Eine Liste davon findet ihr hier.

The Witness - So beginnt und funktioniert das Rätselspiel