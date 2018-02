The Witcher-Serie - Die wichtigsten Charaktere mit Geralt & Ciri bestätigt

Die Produktion zur neuen Netflix-Serie The Witcher nimmt langsam Formen an. Erst kürzlich bestätigte Lauren Schmidt Hissrich (Marvels Daredevil) als Drehbuchautorin und Showrunnerin der Serie das fertige Skript für die erste Folge, die sogenannte Pilotfolge.

Nun verrät sie (via Twitter) auch gleich, welche wichtigen und bekannten Charaktere darin mitspielen werden. Die Serie basiert zwar auf den Büchern des polnischen Schriftstellers Andrzej Sapkowski und nicht auf der gleichnamigen Spielreihe. Dennoch dürfte es für Fans ein paar Parallelen geben.

So dürfen sich Spielefans auf ein Wiedersehen mit den wichtigsten Charakteren freuen. Die Liste wird sicherlich noch erweitert:

Nun fehlt nur noch eine passende Besetzung zu den einzelnen Figuren. Schon jetzt sprechen sich im Internet viele Fans für eine Besetzung von Mads Mikkelsen als Geralt von Riva aus. Bisher wurde noch kein einziges Wort darüber verloren, wer offiziell auf der Wunschliste des Studios steht.

Obwohl die Bücher verfilmt werden, orientieren sich die Serien-Macher bei der Gestaltung von Geralt von Riva an der Spielereihe. Ob dennoch bekannte Elemente aus den Spielen in die Serie einfließen werden, wird sich zeigen.

Die Geralt-Saga des Buchautors wurde bereits mehrfach verfilmt. So gibt es etwa einen ersten Kinofilm aus dem Jahr 2001, gefolgt von einer Mini-Serie fürs polnische Fernsehen. Wann nun die Witcher-Serie auf Netflix an den Start geht, ist noch offen.

#TheWitcher pilot is out for notes, and I’m out for the weekend to spend some time with my kids. See you bright and early on Monday! pic.twitter.com/qjAr5reRgB