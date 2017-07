Titanfall 2 - Weitere DLCs geplant, Titanfall 3 noch nicht vom Tisch

Nachdem wir bereits berichteten, dass Titanfall 2 diese Woche einen großen Gratis-DLC inklusive neuem Spielmodi und Maps veröffentlichen wird, folgt die nächste gute Nachricht nun auf den Fuß: Wie die Entwickler von Respawn Entertainment während einer Fragerunde auf Reddit vergangenes Wochenende offenlegten, soll es mit dem DLC-Support weitergehen. Konkrete Pläne wurden zwar nicht verraten, doch ist es schon bemerkenswert, mit welcher Ausdauer die Entwickler ihr Spiel betreuen, das von Kritikern zwar gelobt wurde, seine Spielerschaft aber nach Release im Oktober 2016 schnell wieder an namhafte Konkurrenz wie Battlefield 1 verlor.

Während der sehr ausführlichen Fragerunde drehte sich das Gespräch zwischen Entwicklern und Fans auch immer wieder um den möglichen Nachfolger Titanfall 3, dessen Schicksal im Herbst 2016 noch unsicher war. Zwar wurde der dritte Titanenteil zwar weder bestätigt noch dementiert, doch ließen sich die Entwickler immerhin zu vieldeutigen Antworten hinreißen.

Auf die Frage, welches Features in Titanfall 3 übernommen werde, antwortete der Producer beispielsweise, dass er besonders stolz auf die Richtung sei, die Titanfall 2 mit den persönlichkeitsstarken Titanen genommen habe. Auch als ein Fan wissen wollte, ob in Titanfall 3 bestimmte Design-Entscheidungen des zweiten Teils wieder rückgängig gemacht werden sollten, antwortete der Producer, dass das Team die Stärken und Schwächen des aktuellen Spiels genau unter die Lupe nehme, er aber nichts über Details für zukünftige Änderungen verraten kann. Nicht zuletzt sind derzeit 21 offene Stellen für das Titanfall-Entwicklerteam ausgeschrieben - allesamt Indizien, die die Hoffnung auf Titanfall 3 am Leben erhält.

Für noch mehr spannende Einblicke in die Entwicklungsarbeit von Titanfall 2 empfehle ich, direkt im Reddit-Posting zu schmökern, das alle Antworten von Respawn Entertainment zusammengefasst hat.