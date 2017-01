Tomb Raider - Reboot-Autorin Rhianna Pratchett verabschiedet sich von Lara Croft

Rise of the Tomb Raider erschien erst vor Kurzem als 20 Year Celebration-Edition für PS4.

Ob Jung oder Alt, über mehrere Generationen hinweg verbinden Spieler etwas mit Tomb Raider. Schließlich klettert, kämpft und rätselt sich Heldin Lara Croft seit inzwischen 20 Jahren durch die verschiedensten Ruinen oder Höhlensysteme. In dieser langen Zeit durchlief die Figur eine Reihe an Überarbeitungen – zuletzt beim Reboot von 2013, das uns Lara Croft als junge Archäologin vorstellte und ihre Entwicklung zur Abenteurerin skizzierte.

Einen beachtlichen Teil zu dieser Neuausrichtung trug Rhianna Pratchett bei. Nachdem sie bereits am PS3-exklusiven Heavenly Sword oder dem ersten Mirror's Edge von 2008 mitgewirkt hatte, arbeitete sie auch am Tomb Raider-Reboot sowie dessen Nachfolger Rise of the Tomb Raider als Autorin. Doch nun verabschiedet sie sich von Lara Croft.

Via Twitter gibt Pratchett bekannt, ihren "Eispickel und ein bisschen Wild" zusammenzupacken, um Tomb Raider Lebewohl zu sagen und sich "neuen Abenteuern" zuzuwenden.

So, I'm packing up my climbing axe plus a little venison jerky for the road, and bidding a fond farewell to Lara. Onwards to new adventures! — Rhianna Pratchett (@rhipratchett) January 3, 2017

In weiteren Nachrichten dankt Pratchett unter anderem dem Entwicklerstudio Crystal Dynamics sowie den Fans.

I also want to thank TR's terrific fan community. You really are the best in the world. Constantly helping me remember why I do this job. — Rhianna Pratchett (@rhipratchett) January 3, 2017

"Ich möchte mich auch bei der großartigen Fan-Community von Tomb Raider bedanken. Ihr seid einfach die Besten. Immer wieder helft ihr mir dabei, mich daran zu erinnern, wieso ich diesen Job mache. "

Unklar bleibt, ob Pratchett am nächsten Tomb Raider-Ableger beteiligt ist beziehungsweise war. Laut einem Leak vom November 2016 soll der kommende Teil auf den Namen Shadow of the Tomb Raider hören. Als Entwickler zeichne jedoch nicht mehr Crystal Dynamics, sondern Eidos Montreal (Deus Ex: Mankind Divided) verantwortlich.

