Ubisoft - Update: Düsteres Artwork deutet womöglich auf neues Projekt hin

Update vom 8. Januar 2018: Zu früh gefreut! Nach den aufkommenden Spekulationen um sein Bild, hat Jokinen für etwas mehr Klarheit gesorgt. Mit einer kleinen Änderung in der Beschreibung des Artworks macht er deutlich, dass es sich um ein privates Kurzfilmprojekt handelt. Unsere Hoffnung auf ein Neo-Assassinen-Tokio schwindet also genauso schnell, wie sie gekommen ist.

Ursprüngliche Nachricht: Der Associate Lead Concept Artist Juhani Jokinen hat ein Artwork veröffentlicht, das ein bisher unangekündigtes Projekt andeutet. Jokinen arbeitet u.a. für Ubisoft. Das düstere Bild zeigt eine dunkle, futuristische Halle. In dieser halten sich etliche, schwarz gekleidete Personen auf, die ihrer Anführerin bei einer Rede zuzuhören scheinen.

In der Halle sind mehrere Flaggen mit japanischen Schriftzeichen zu sehen. Diese können als "Hiya" oder "Kasen" gelesen werden und bedeuten übersetzt "Feuerpfeil" oder "Rakete". Zwischen den Kanji lässt sich passend dazu das Wort "Rocket" in japanischer Silbenschrift erkennen. Die offenbar unterirdische Anlage könnte demnach ein geheimes Raketen-Silo darstellen, in dem eine zwielichtige Organisation gefährliche Pläne schmiedet.

Hacker oder Assassinen?

Momentan lässt sich nur spekulieren, welches Projekt auf dem Bild zu sehen ist. Ubisoft hat mehrere bekannte IPs, zu denen das Artwork theoretisch passen könnte. Möglich wäre beispielsweise die Assoziation mit Watch Dogs, oder dem Multiplayer-Spiel The Division. Allerdings spricht vor allem der düstere Look dagegen. Besonders Watch Dogs 2 fiel zuletzt eher bunt aus.

Bei uns in der Redaktion halten wir hingegen eine Verbindung zu einem kommenden Assassin's Creed am wahrscheinlichsten. Die kalte, eiserne Optik passt durchaus zum großen Templer-Konzern Abstergo. Außerdem halten sich die Gerüchte hartnäckig, dass uns ein Assassin's Creed mit Japan-Setting erwartet. Neben dem historischen Part könnte uns Ubisoft dementsprechend im Gegenwarts-Teil der Geschichte in ein Japan schicken, dass vom geheimen Templer-Assassinen-Konflikt bereits unterwandert wurde.

Neben den Gerüchten um das Setting und der zu sehenden Technik, deutet auch die Kleidung der Figuren in Richtung des Attentäter-Universums. Die serientypischen Kaputzen erinnern sofort an die erfolgreiche Reihe. Nicht zuletzt ähnelt auch das Gewand der scheinbaren Anführerin der Kleidung von Evie Frye aus dem London-Ableger Syndicate und ihrer Kollegen aus anderen Teilen. Zwar ist das markante Abstergo-, oder Assassinen-Logo nirgendwo zu sehen, allerdings könnten diese bewusst weggelassen worden sein, da es sonst ein eindeutiger Leak gewesen wäre.

Auch wenn uns bei dem Gedanken an eine Mischung aus mittelalterlichen Samurai-Kämpfen und futuristischem Neo Tokio ganz warm ums Herz wird, bleibt dies vorerst nur graue Theorie. Außerdem sei noch darauf hingewiesen, dass es sich nicht zwangsläufig um ein Ubisoft-Projekt handeln muss. Für wen Jokinen das Artwork angefertigt hat, gibt er nicht an. Möglicherweise sehen wir auch die Anfänge einer komplett neuen Marke. Momentan bleibt uns also nur abzuwarten.

Was denkt ihr? Woran erinnert euch das Bild?