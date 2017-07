Umfrage der Woche - Was wünscht ihr euch von Gran Turismo Sport?

Endlich: Seit kurzem hat Gran Turismo Sport einen neuen Release-Termin. Ursprünglich sollte das PS4-Rennspiel bereits am 16. November 2016 auf den Markt kommen. Nach einer Verschiebung und monatelanger Ungewissheit ist es nun am 18. Oktober 2017 soweit.

Gran Turismo Sport ist nicht nur der neueste Teil der traditionsreichen Rennsportreihe, sondern auch ihr PS4-Debüt. Der letzte Serienteil, Gran Turismo 6, erschien im Dezember 2013 für PS3. Entsprechend hohe Erwartungen richten Rennsportfans an das Spiel. Daher wollen wir diese Woche auch von euch wissen, was ihr euch von Gran Turismo Sport wünscht. Am Ende des Artikel findet ihr die Umfrage, die mit einer Vorauswahl aufwartet, über Vorschläge in den Kommentaren freuen wir uns natürlich trotzdem.

Gran Turismo Sport - Screenshots ansehen

Falls ihr vor dem Abstimmen zusätzliche Informationen möchtet, empfehle ich euch Tobis Preview zu Gran Turismo Sport. Zudem hat er eine Liste aller bestätigten Autos, Strecken und Hersteller für euch angefertigt.