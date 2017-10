Mit dem SNES Mini ist seit dem 29. September 2017 Nintendos zweite Retrokonsole verfügbar, die uns dank 21 Super Nintendo-Klassikern wie The Legend of Zelda: A Link to the Past, Final Fantasy 6, Yoshi's Island und Earthbound auf eine wohlige Nostalgie-Reise schickt.

Ob auch die Konkurrenz nachzieht und seine Konsolenklassiker in ein handliches Retro-Gerät verwandelt, bleibt fraglich. Das macht aber nichts, denn träumen können wir ja trotzdem. In unserer aktuellen Umfrage der Woche wollen wir von euch wissen, welche PlayStation-Klassiker ihr am liebsten auf einer "PS1 Classic Mini"-Konsole spielen würdet.

Mehr: Legacy of Kain - Wie der PS1-Klassiker zum ersten Open World-Spiel wurde

Stimmt ab: Von Spyro the Dragon, über Legacy of Kain: Soul Reaver bis hin zu Frontschweine und Gran Turismo haben wir hoffentlich an die meisten PS1-Perlen gedacht, aber bestimmt auch einige vergessen. Falls euch noch weitere PlayStation-Spiele einfallen, die mit einer "PS1 Classic Mini" wiederbelebt werden sollen, dann schreibt sie uns unten in die Kommentare!

Welchen Klassiker hättet ihr gerne auf einer PS1-Minikonsole?

Mehr: Frontscheine - der PlayStation-Klassiker braucht endlich ein Remake