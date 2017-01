Uncharted 4: A Thief's End - Knapp 9 Millionen verkaufte Einheiten in 2016

Uncharted 4: A Thief's End wurde 2016 knapp neun Millionen Mal gekauft

Uncharted 4: A Thief's End besticht durch Grafik, Gameplay und Story – Nathan Drakes letztes Abenteuer gehört ohne Frage zu den besten Spielen des vergangenen Jahres. Auf der CES 2017 hat Sony jetzt die Verkaufszahlen enthüllt. Demnach wurde Uncharted 4 2016 fast neun Millionen Mal verkauft.

Da das Naughty Dog-Spiel erst im Mai erschienen ist, bedeutet das, dass die Verkäufe in weniger als neun Monaten erzielt wurden. Innerhalb der ersten beiden Wochen konnten sogar über 2,7 Millionen Einheiten abgesetzt werden, was Uncharted 4: A Thief's End zu dem First Party-Titel auf der PS4 macht, der sich bisher am schnellsten verkauft hat.

Insgesamt sollen laut Sony während der Feiertage zum Jahresende 2016 über 50,4 Millionen PlayStation-Spiele verkauft worden sein. Diese Angaben beziehen sich allerdings auf den Zeitraum vom 11. November 2016 bis zum Ende des Jahres und schließen auch digitale Downloads mit ein.

Gehört ihr auch zu den neun Millionen Käufern?

