Uncharted: Golden Abyss - PS4-Remake des Vita-Abenteuers nicht ausgeschlossen

Uncharted: Golden Abyss ist eines der besten Spiele für die PS Vita - dürfte aber genau deswegen an vielen Uncharted-Fans vorbeigegangen sein. Deswegen könnte das Abenteuer irgendwann auch für PS4 erscheinen, Naughty Dog schließt ein Remake jedenfalls nicht aus.

In einem Interview mit Finder.com wurde der Community Strategist Arne Meyer zu einer möglichen PS4-Umsetzung gefragt. Ihm zufolge gebe es derzeit keine Gespräche darüber, es gebe jedoch nichts, was dagegen spricht:

"Ich glaube, das steht nicht komplett außer Frage. Ich meine, es liegt offensichtlich nicht nur an uns. Ich glaube, das wurde ich bei der Eurogamer Expo schon gefragt und Shuhei Yoshida (Präsident der Sony Interactive Worldwide Studios) saß in der ersten Reihe und ich überließ es ihm und meinte: "Du musst darüber mit Shu reden", was nunmal der Fall ist. Aber es ist definitiv nicht ausgeschlossen. Ich meine, alles ist möglich. Ich weiß, dass es in letzter Zeit nicht oft im Gespräch war, doch es gibt keinen Grund, warum es nicht passieren könnte."

Offenbar hat auch Shuhei Yoshida ein Wörtchen mitzureden. Momentan ist Naughty Dog aber ohnehin mit der Entwicklung von The Last of Us: Part 2 beschäftigt, das aus Gründen auf der E3 2017 fehlte.

Wünscht ihr euch ein PS4-Remake von Golden Abyss?