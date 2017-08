Shawn Levy, seines Zeichens Regisseur der geplanten Uncharted-Verfilmung, hat ein paar neue Details verraten. In einem Interview mit Nerdist gab er zu Protokoll, nicht viel von bisher erschienenen Videospiel-Verfilmungen zu halten. Diese wären meist irgendwo zwischen "schlecht" und "ordentlich aber unerfolgreich". Levy, der unter anderem als Executive Producer und gelegentlich auch als Regisseur bei Stranger Things fungiert, will sich demnach beim kommenden Uncharted-Film weniger an den Vorlagen orientieren und lieber eine eigene Geschichte erzählen.

Genauer gesagt möchte sich der Regisseur auf die "Anfänge von Drake" konzentrieren. Dabei will er vor allem auf "Action-Sequenzen, einfallsreiche Schauplätze und Schlingel-Charme" zurückgreifen, um einen möglichst guten Film zu erschaffen. Wie hoch die Ziele Levys tatsächlich sind, verdeutlicht der Regisseur selbst. Sein Ziel sei es, "ein 'Indiana Jones'-ähnliches Franchise für die Generation zu schaffen, die selber ohne Indiana Jones aufgewachsen ist."

Noch sind weder Erscheinungsdatum noch Storydetails bekannt, bis auf die Tatsache, dass Tom Holland (Spider-Man: Homecoming) die Hauptrolle des Nathan Drake übernehmen wird. Zwar soll sich der Film von der Spiele-Reihe entfernen, allerdings ist diese selbst gar nicht so weit entfernt vom Medium Film, was das untere Video verdeutlicht.