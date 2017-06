Uncharted-Verfilmung - Tom Holland wünscht sich Chris Pratt oder Jake Gyllenhaal als Sully

Nachdem der Uncharted-Film viele Jahre in der Produktionshölle verbracht hat, geht es jetzt voran. Vor Kurzem wurde bekannt gegeben, dass es sich um ein Prequel zu den Spielen handeln soll und dass Tom Holland den jungen Nathan Drake spielt. Aber wer übernimmt die anderen Rollen, zum Beispiel die des Sully? Tom Holland hat da schon die eine oder andere Idee: Chris Pratt und Jake Gyllenhaal stellen offenbar seine Favoriten dar.

Im Gespräch mit Yahoo! Movies erklärt er:

"Ich denke, Jake Gyllenhaal könnte wirklich cool sein. Aber ich war letztens tatsächlich beim Jurassic World 2-Filmset, um meinen Freund zu besuchen, der die Regie führt. Chris Pratt ist auch in dem Film, der in den letzten Monaten ein sehr guter Freund geworden ist. Ich glaube, er wäre ein großartiger Sully, ich denke, das könnte cool sein.



Wenn es kein Prequel wäre, würde ich sagen, dass Chris Nathan spielen sollte. Aber ich glaube, er wäre auch ein cooler Sully und ich liebe es, mit ihm zu arbeiten. Wen ich also ein bisschen mehr mit Chris arbeiten könnte, wäre das großartig."