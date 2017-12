Uncharted - So hätte Naughty Dogs Action-Adventure 1998 ausgesehen

Auf YouTube veröffentlicht der Kanals 98DEMAKE genau das, was der Name verspricht: Kurze Gameplay-Videos, die uns zeigen, wie bekannte Videospiele aus der heutigen Zeit wohl ausgehen hätten, wenn sie im Jahre 1998 für die erste Playstation erschienen wären.

In seinem aktuellsten Video wurde sich der beliebten Uncharted-Reihe vom Entwickler Naughty Dog angenommen. Tatsächlich ist der kurze Levelabschnitt sehr detailliert gestaltet. Sogar die Soundeffekte klingen so, wie wir es in den 90ern von einem Action-Adventure erwartet hätten. Außerdem sehen wir, wie das Cover möglicherweise ausgesehen hätte.

Wer sich für Inhalte dieser Art begeistern kann, findet bei 98DEMAKE noch viele weitere PS1- und sogar GameBoy-Fassungen von aktuellen Spielen. Dazu gehören auch Assassin's Creed, GTA 5, oder Resident Evil 7: Biohazard. Die Videos zeigen wunderbar, wie weit sich die Grafik bis heute entwickelt hat.

Hättet ihr euch Uncharted auch 1998 schon gespielt?