Uncharted-Verfilmung - Naughty Dog distanziert sich vom Drehbuchautor

Wie diese "abgefahrene Scheiße" wohl in Uncharted 4 aussehen würde?

Das Debüt von Nathan Drake auf der großen Leinwand ist schon seit einer gefühlten Ewigkeit in Planung, doch wie es bei den meisten Videospielverfilmungen eben so ist, bleiben viele Projekte im Hollywood-Schlamm stecken. Wir wissen aber, dass der Uncharted-Film ein fertiges Drehbuch hat, von dem der Autor behauptet, dass er nie "abgefahrenere Scheiße" geschrieben hat, wenn es um Action-Sequenzen geht.

Joe Carnahan, der hinter dem Skript der Uncharted-Verfilmung steckt, zeigt sich sehr zufrieden mit seiner Arbeit, wie er in einem Interview mit Collider verrät. Auch Sony sei schwer begeistert und sowohl Amy Hennig, Creative Director der ersten drei Uncharted-Teile, als auch Nolan North, die Originalstimme von Nathan Drake, gaben ihren Segen für das Drehbuch.

Und wenn es nach Carnahan geht, dann ist auch Naughty Dog selbst ganz zufrieden.

Offenbar scheint das wirklich ein Donald Trump-Ding zu sein, denn wie Neil Druckmann, Creative Director von Uncharted 4: A Thief`s End, in einem Tweet verlauten ließ, wäre er wirklich froh, wenn Carnahan aufhören würde, ständig zu behaupten, er hätte die Unterstützung von Naughty Dog.

A recent quote from the writer of the Uncharted film. We know nothing about the film. Wish he'd stop implying that he has our support. pic.twitter.com/He1AHK53TI