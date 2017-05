Uncharted - Verfilmung wird ein Prequel, Tom Holland spielt Nathan Drake

Tom Holland als Spider-Man.

Offenbar hat die Uncharted-Verfilmung nach vielen Jahren im Produktionslimbus endlich ihren Nathan Drake gefunden: Spider-Man-Darsteller Tom Holland soll in die Rolle des jungen Nathan Drake schlüpfen. Wie die Website Deadline exklusiv berichtet, erwartet uns bei der Adaption von Naughty Dogs Action-Adventure-Reihe ein Prequel, das sich von dem Level in Uncharted 3: Drake's Deception hat inspirieren lassen, in dem wir einen jungen Nathan Drake spielen, der gerade erst seinen Mentor Sully kennenlernt.

Das Drehbuch soll gerade entsprechend umgeschrieben werden, um die Geschichte zu erzählen, wie der Protagonist der Uncharted-Reihe zu einem erfahrenen Schatzjäger heranwächst.

Grund für diese für viele sicher überraschende Änderung sei laut einer Quelle von Deadline der Sony Pictures Chief Tom Rothman, der sich für diesen Schritt entschied, nachdem er Spider-Man: Homecoming sah, der am 13. Juli 2017 in die Kinos kommt. Offenbar hinterließ Tom Holland einen bleibenden Eindruck bei ihm, sodass der Jungdarsteller bald ein weiteres Blockbuster-Franchise auf seine Vita packen darf.

Regie bei der noch namenlosen Uncharted-Verfilmung führt Shawn Levy, zu dessen vergangenen Regiearbeiten unter anderem Stranger Things, Unbreakable Kimmy Schmidt und die Nachts im Museum-Reihe gehören. Die aktuelle Version des oft umgeschriebenen Drehbuchs stammt von Joe Carnahan (Smokin' Aces, Das A-Team). Wer die neue Version schreiben wird, ist noch nicht bekannt.

Es gibt noch keinen Termin, wann die Uncharted-Adaption mit Tom Holland in den Kinos starten soll.

Was haltet ihr von Tom Holland als jungen Nathan Drake? Gefällt euch die Idee eines Prequels?