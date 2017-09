Vampyr, das düstere Rollenspiel der Life Is Strange-Macher Dontnod, soll erst nächstes Jahr erscheinen. Ursprünglich war die Veröffentlichung für Ende des Jahres angedacht. Oskar Guilbert, Chef des Entwicklerstudios, erklärte das neue Release-Fenster wie folgt:

"Die verzögerte Veröffentlichung eines Projekt ist immer eine schwierige Entscheidung. Aber wir glauben, dass das Einhalten einer Deadline niemals Qualitätseinbußen mit sich bringen sollte. Vor einigen Wochen waren wir noch sicher, Vampyr dieses Jahr veröffentlichen zu können. Leider hat ein technisches Problem, das mittlerweile gelöst ist, unseren Zeitplan am Ende der Entwicklung verschoben."

Düsteres RPG erscheint für PS4 und Xbox One

Wir werden uns noch voraussichtlich bis Anfang 2018 gedulden müssen, bis wir ins finstere Action-RPG eintauchen können. Vampyr nimmt euch mit ins London des frühen 20. Jahrhunderts. Ihr schlüpft dabei in die Rolle eines Arztes, der unverhofft zum Vampir mutiert ist. Im Spielverlauf könnt ihr nicht nur den klassischen "guten" und "schlechten" Weg wählen - euch soll bei Entscheidungen die freie Wahl gelassen werden.

Vampyr - Screenshots ansehen

Vampyr erscheint für PS4, Xbox One und PC. Parallel arbeiten die Entwickler von Dontnod an einem Life Is Strange-Nachfolger.