Verdun - Xbox One-Version der realistischen Alternative zu Battlefield 1 erhält Release-Datum

Nach dem PC und der PS4 folgt für den Shooter Verdun nun die Eroberung der Xbox One: Am 8. März soll der Titel für die bisher vernachlässigte Konsole erscheinen, wie die Entwickler via Twitter bekannt gaben.

Verdun hat sich auf die Fahne geschrieben, die Kämpfe des Ersten Weltkrieges mit einem Höchstgrad an Realismus zu inszenieren und das Gameplay an die damaligen Gegebenheiten anzupassen. Damit hat sich Verdun den inoffiziellen Zusatz "das realistischere Battlefield 1" verdient, seit es auf dem PC von einer stetig wachsenden Community entdeckt wurde.

