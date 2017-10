Visceral-Schließung - Witziger Racheplan von Devolver: Star Wars-Parodie mit gefeuerten Entwicklern

Die gerade erst verkündete Schließung des Entwicklerstudios Visceral Games (Dead Space 3, Battlefield Hardline) durch Electronic Arts nutzt Publisher Devolver jetzt für einen witzigen Seitenhieb.

In Anspielung auf das Star Wars-Abenteuer, das Visceral für EA entwickeln sollte und das nun verschoben und "fundamentalen Veränderungen im Markt" angepasst wird, bietet der Publisher den Ex-Visceral-Angestellten eine Möglichkeit zur Rache:

If ex-Visceral folks want to ‘spiritual successor’ that EA game into a Spaceballs project give us a holler. pic.twitter.com/KEarfjHyti