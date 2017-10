Was zockt ihr am Wochenende? - Das sind unsere Empfehlungen, was sind eure?

Während Regen über die Straßen peitscht und die Bäume unter dem Druck des Sturmes ächzen, hält sich unsere Lust nach draußen zu gehen in Grenzen. Deswegen freuen wir uns gedanklich schon einmal auf das Wochenende, und vor allem auf die Spiele, denen wir uns dann widmen können. Draußen vor der Tür mag es kalt werden, aber drinnen im Wohnzimmer glühen die Controller.

Das mag besonders auf Dennis zutreffen, der sich an diesem Wochenende der Run & Gun-Action in Cuphead stellen wird. Twinstick-Fetischist Hannes hingegen wird sich in Neon Chrome austoben und nebenher noch Axiom Verge spielen.

Rae hingegen wird in Destiny 2 virtuelle und in der Beta zu Star Wars: Battlefront 2 menschliche Feinde über den (virtuellen!) Jordan schicken. Für Mirco wird es im Gegensatz dazu in Fire Emblem Warriors auf der Switch etwas taktischer zugehen, während er sich zusätzlich noch mit Golf Story beschäftigen wird.

Nasti bleibt friedlich und wird mit Freunden einige Runden in Mario Kart 8 Deluxe für Switch und That's You für PS4 drehen. Ich hingegen werde eines meiner letzten Wochenenden erleben, an denen ich mich dem süßen Luxus von Hausarbeiten hingeben darf, anstatt irgendwelche hochkarätigen Titel spielen zu müssen.

Doch genug von uns. Worauf freut ihr euch an diesem Wochenende?