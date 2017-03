Was zockt ihr am Wochenende? - Hier sind unsere Empfehlungen. Was sind eure?

Was zockt ihr am Wochenende?

Wenn auf etwas Verlass ist, dann aufs Wochenende. Wenn dieser Artikel erscheint, befindet sich die GamePro-Redaktion bereits im Feierabend und ihr hoffentlich auch. Zeit also, mal wieder zum Controller zu greifen, sich auf die Couch zu hocken und dem schönsten Hobby der Welt nachzugehen: Videospiele.

Obwohl ich immer noch bei weitem nicht alles von The Legend of Zelda: Breath of the Wild gesehen habe und noch locker 30 Spielstunden vor mir liegen, habe ich eine kleine Zelda-Pause eingelegt, um Blaster Master Zero zu zocken. Der Retro-Platformer hat mich von der ersten Sekunde an gepackt und ist der perfekte Jump & Run-Snack für unterwegs oder abends im Bett.

So brause ich mit dem SOPHIA-Buggy durch unterschiedliche Gebiete, erforsche kleine Dungeons und besiege Bossgegner - immer auf der Suche nach neuen Waffen oder Upgrades. Weil jedes der acht Level nicht einmal eine Stunde dauert, kann man Blaster Master Zero auch sehr gut an einem Wochenende durchspielen, und genau das habe ich vor.

Alle 6 Bilder ansehen

Das zockt die Redaktion

Auch Tobi ist von Blaster Master Zero so angetan, dass er es jetzt ausprobiert und abwechselnd mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild zockt.

Hannes erkundet ebenfalls weiterhin Hyrule in Zelda, wenn er nicht gerade eines von 26 Enden in Nier: Automata freispielt oder nervös auf seinem Smartphone herumtippt, um in Dandy Dungeon weiterzukommen.

Dom nimmt am Wochenende lieber Maschinensaurier in Horizon: Zero Dawn auseinander. Gelegentlich wagt er aber einen kleinen Nostalgietrip mit dem ersten Fallout.

Linda und Rae abenteuern sich schließlich durch Mass Effect: Andromeda. Da Rae die Kampagne jedoch für unseren GamePro-Test schon hoch und runtergespielt hat, stürzt sie sich in den nächsten Tagen in den Multiplayer.

Und nun seid ihr dran: Was zockt ihr am Wochenende?