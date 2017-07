Mittlerweile zieht es sich wie ein Running-Gag durch unsere "Was zockt ihr am Wochenende?"-Artikel. Jedes Mal, nehme ich mir vor, endlich Persona 5 durchzuspielen, und jedes Mal schaffe ich es nicht. Selbst nach über 100 Stunden scheint der Abspann noch ein gutes Stück entfernt zu sein. Das virtuelle Tokio bietet aber auch einfach zu viele Beschäftigungsmöglichkeiten. Meine Fähigkeiten als Phantom Thief wollen erprobt und soziale Kontakte gepflegt werden - und all das muss ich auch noch irgendwie mit den schulischen Verpflichtungen der jugendlichen Hauptfigur vereinbaren. Ich werde also noch das eine oder andere Wochenende mit Persona 5 verbringen.

Hannes hingegen reist mit Hexer Geralt durch das Niemandsland von The Witcher 3: Wild Hunt. Nachdem er einen ersten Versuch, mit dem Open World-Spiel warmzuwerden, kurz nach Release abbrach, gibt er ihm nun eine zweite Chance. Der übergeordnete Plot lässt ihn zwar immer noch kalt, dafür gefallen ihm Spielwelt und Nebenquests.

Rae begibt sich ein weiteres Mal auf The Curious Expedition. Im Roguelike erkundet sie zusammen mit historischen Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts wie Charles Darwin und H.P. Lovecraft prozedural generierte Welten. Eine Konsolenverison von The Curious Expedition gibt es zwar nicht, dafür kostet es auf Steam nur knapp 15 Euro und läuft dank der Pixel-Optik auch auf schwachen PCs. Mirco sitzt währenddessen schon fleißig am Test zu Splatoon 2 und stürzt sich dementsprechend in ein Multiplayer-Match nach dem anderen. Den Singleplayer-Part des knallbunten Switch-Shooters hat er bereits gespielt, seine Eindrücke zur Kampagne von Splatoon 2 findet ihr hier.

Falls ihr nun denkt: "Moment, fehlen da nicht noch ein paar Leute?", dann habt ihr ganz recht. Tobi, Linda und Dom haben aktuell Urlaub, sind aber schon bald zurück. Zumindest hoffen wir das.

Soweit zu uns - wie sieht es bei euch aus?