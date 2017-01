Was zockt ihr am Wochenende? - Wir verraten euch unsere Empfehlungen. Was sind eure?

Tobi zockt Ratchet & Clank am Wochenende - und ihr?

Die letzten beiden Wochenenden habe ich mich durch Resident Evil 7: Biohazard gegruselt, gerätselt und gekämpft. Ein tolles Erlebnis, das ich jedem Horror-Fan nur wärmstens ans Herz legen kann. Meinen Test zu Resident Evil 7 lest ihr hier.

Da ich nach der Odyssee durch das Baker-Anwesens nervlich ziemlich am Ende bin, soll an diesem Wochenende unbedingt etwas in die Konsole, was mehr gute Laune und weniger Angst macht. Und ich hab da auch schon was im Blick. Letztes Jahr ist nämlich Ratchet & Clank für die PS4 bei mir mehr oder weniger liegen geblieben, weiter als die ersten paar Levels konnte ich nicht spielen, dann kam schon der nächste Spielebrocken.

Das fand ich damals extrem schade, denn sowohl die ersten Spielstunden (zu meiner Preview) als auch der Film (zu meiner Filmkritik) haben mir super gefallen - Samstag und Sonntag kann ich dieses Hüpf-Kleinod dann endlich nachholen - ich freu mich drauf.

Ein Teil meiner Kollegen hat Resident Evil 7 dagegen noch vor sich. Mirco beispielsweise fängt an diesem Wochenende an und zockt nebenbei noch Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue, während Tim seinen mittlerweile dritten Resi-Durchgang fortsetzt - ganz abgebrüht auf dem Schwierigkeitsgrad "Irrenhaus"!

Hannes hat seine Switch-Anspielsession mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild offenbar derart viel Lust auf die Serie gemacht, dass er sein Zelda-Wissen am Wochenende komplettiert und mit Link über die virtuellen Meere von The Legend of Zelda: The Wind Waker HD segelt. Schließlich gibt's fast alle Zelda-Teile gerade im eShop-Sale günstiger.

Dom beschäftigt sich auch ebenfalls mit schwertschwingenden Helden, allerdings in der Demo von For Honor. Rae probiert sich in Don't Starve Together, dem Mehrspieler-Modus von Don't Starve hackt sich in Watch Dogs 2 durch San Francisco und Linda spielt Severed auf der PS Vita.

Und jetzt seid ihr dran: Was landet am Wochenende in euren Konsolen?