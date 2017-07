Watch Dogs 2 - Ubisoft entfernt Feuerwerk, weil Spieler es zu laut finden

Etliche Spieler von Watch Dogs 2 fühlten sich in den vergangenen Tagen von fast ununterbrochenem, nächtlichem Feuerwerk belästigt, das Ubisoft anlässlich des Amerikanischen Independence Day am 4. Juli serverweit zündete. Vom 29. Juni bis 10. Juli sollte es in der Spielwelt farbenfroh und lautstark knallen, allerdings hagelte es stündlich offenbar mehr Beschwerden von den Spielern, die von der Lärmkulisse deutlich genervt waren.

Noch vor einigen Tagen verteidigte Ubisoft im offiziellen Forum von Watch Dogs 2 die allgegenwärtigen Knallkörper mit dem Hinweis, dass auch echtes Feuerwerk sehr laut und die Lautstärke der virtuellen Böller deswegen auch angemessen sei.

Mittlerweile hat der Publisher allerdings doch eingelenkt und verkündete in einem Reddit-Post, dass "der Wille des Volkes gehört wurde" und die knallenden Feuerwerkskörper wieder aus dem Spiel entfernt wurden.

Auf Nachfrage eines Spielers erklärten die Entwickler außerdem, dass es so schnell nicht möglich gewesen sei, die Lautstärke mit einem Fix zu regulieren, daher habe man lieber alles direkt deaktiviert. Auf Reddit schreiben sie:

"Das Herz sagt Nein, aber das Trommelfell sagt ja."

