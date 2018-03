West of Loathing - Switch-Version des humorvollen Rollenspiels angekündigt

Das schrullige Rollenspiel West of Loathing erscheint im Frühling 2018 für die Nintendo Switch. Das hat Nintendo im Rahmen seiner Nindie Direct am 20. März bekannt gegeben.

West of Loathing spielt im wilden Westen und setzt auf einen einzigartigen Krakel-Look aus Strichmännchen in schwarz-weiß. Da es sich um ein Rollenspiel handelt, könnt ihr aus drei Charakterklassen wählen, unterschiedliche Hüte sammeln und Gegner in rundenbasierten Kämpfen besiegen.

Die PC-Version bezeichneten unsere GameStar-Kollegen in ihrem West of Loathing-Test als eines der "lustigsten Rollenspiele des Jahres 2017". Im Frühling 2018 erscheint das Spiel konsolenexklusiv für die Switch.