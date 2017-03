What Remains of Edith Finch - Grusel-Adventure für PS4 kommt im April

What Remains of Edith Finch - Als Hauptfigur Edith decken wir das Mysterium auf, das ihre Familie umgibt.

Edith ist gerade einmal 17 Jahre alt, trotzdem ist sie das letzte noch lebende Mitglied der Familie Finch. Was ihrer Verwandtschaft zustieß, finden wir in What Remains of Edith Finch heraus. Das Grusel-Adventure versteht sich als eine Sammlung verschiedener Kurzgeschichten, die sich jeweils einem Familienmitglied widmen und in Sachen Gameplay und Tonalität eigene Akzente setzen wollen. Wie die Entwickler auf der offiziellen Website schreiben, bestehe die einzige Konstante darin, dass wir jede Kurzgeschichte aus der Ego-Perspektive erleben und das entsprechende Familienmitglied am Ende stirbt.

Ursprünglich sollte What Remains of Edith Finch bereits 2016 erscheinen. Doch in den letzten Monaten wurde es zunehmend ruhig um das Spiel. Das dürfte sich jedoch bald ändern, denn die Entwickler haben nun via Twitter den hoffentlich finalen Release-Termin von What Remains of Edith Finch verraten. Demnach kommt das Mystery-Abenteuer am 25. April auf PS4 und PC.

Experience the many deaths of the Finch family in #EdithFinch, out April 25th!



PSN: https://t.co/Tn6HzByI6Q



Steam: https://t.co/38gwrxsNx7 — Giant Sparrow (@giantsparrow) March 14, 2017

Verantwortlich für What Remains of Edith Finch zeichnet das Indie-Studio Giant Sparrow, von dem auch das PlayStation-exklusive The Unfinished Swan stammt.

