MachineGames gehört zu Bethesda und das Studio konnte mit der Franchise-Neuauflage Wolfenstein: The New Order sowohl Fans als auch Kritiker begeistern. Bereits kurz nach Release des Shooters hieß es seitens der Entwickler dann, man habe schon sehr klare Vorstellungen davon, wie ein möglicher Nachfolger aussehen könnte. Bethesdas Marketing-Executive Pete Hines spricht im neuesten Kinda Funny Gamescast über das Spiel, an dem MachineGames derzeit arbeiten. Er habe es bereits gespielt:

"MachineGames war fleißig bei der Arbeit an etwas, von dem ich sagen kann, dass ich es gespielt habe. Es ist einfach wahnsinnig. Und ich kann kaum erwarten, zu zeigen, was es tatsächlich ist."

Auf die Nachfrage, ob das Spiel denn auf der E3 2017 zu erwarten sei, äußerte sich Pete Hines ausweichend, er werde es uns wissen lassen, wann es soweit ist. Auf der E3 2016 war bereits ein Hinweis auf ein Spiel namens New Colossus zu sehen. Dabei handelt es sich auch um ein Sonett von Emma Lazarus, das an der Freiheitsstatue in New York zu lesen ist und außerdem am Ende von Wolfenstein: The New Order vom Protagonisten BJ Blazkowicz rezitiert wird.

Die Chancen stehen also recht gut, dass es sich bei dem Titel um eine Fortsetzung zu Wolfenstein: The New Order und der Standalone-Erweiterung Wolfenstein: The Old Blood handelt. Schon im September 2015 ließ die an The New Order beteiligte Alicja Bachleda-Curus verlauten, sie arbeite an einem zweiten Teil, der möglicherweise 2017 erscheinen könnte. Auch der Voice Actor Brian Bloom, der BJ Blazkowicz spricht, hatte bereits ähnliche Andeutungen gemacht.

