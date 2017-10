Eigentlich brauche ich gar nicht lang schnacken, ihr wisst ja, wie es im Oktober Jahr für Jahr abläuft: Es wird kälter, die Couch wird gemütlicher und nach dem Sommerloch prasseln wieder etliche Spiele auf uns ein, die fast schon mit den Fingern schnippsend um unsere Zeit und Aufmerksamkeit buhlen.

Das Jahr 2017 begann im Konsolenbereich mit Titeln wie Horizon Zero Dawn, Nioh oder The Legend of Zelda: Breath of the Wild im Vergleich zu den eher mauen Vorjahren bereits stark und wird ebenfalls stark enden.

Wir und vermutlich viele andere unter euch blicken beispielsweise besonders gespannt auf den 27. Oktober 2017, der mit Super Mario Odyssey, Wolfenstein 2: The New Colossus und Assassin's Creed: Origins gleich drei Hochkaräter in die Ladenregale wirbelt. Ebenfalls nicht zu vergessen: Am 7. November 2017 bringt Microsoft mit der Xbox One X die bisher stärkste Konsole auf den Markt.

Um euch einen Überblick über die Releases bis zum Ende des Jahres zu verschaffen, haben wir euch im Folgenden eine Release-Liste aller kommenden Blockbuster für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und VR-Geräte zusammengestellt. Verratet uns doch unten in den Kommentaren, auf welche Spiele ihr euch am meisten freut!

Spieleliste 2017 - Kommende Blockbuster für PS4, Xbox One, Nintendo Switch & Co.

Woche vom 9. bis 15. Oktober 2017

Mittelerde: Schatten des Krieges (PS4, Xbox One & PC) - Release: 10. Oktober 2017

The Evil Within 2 (PS4, Xbox One & PC) - Release: 13. Oktober 2017

Woche vom 16. bis 22. Oktober 2017

Woche vom 23. bis 29. Oktober 2017

Woche vom 30. Oktober bis 5. November 2017

Call of Duty: WW2 (PS4, Xbox One & PC) - Release: 3. November 2017

Woche vom 6. bis 12. November 2017

Woche vom 13. bis 19. November 2017

Woche vom 20. bis 26. November 2017

The Inpatient (PS VR) - Release: 21. November 2017

Woche vom 27.November bis 3. Dezember 2017

Woche vom 4. bis 10. Dezember 2017

Woche vom 11. bis 17. Dezember 2017