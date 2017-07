Wolfenstein 2: The New Colossus - Ein Shooter-Gedicht?

Bisher hatte ich ja nur davon gelesen, dass B.J. zu Beginn von Wolfenstein 2: The New Colossus im Rollstuhl unterwegs ist, und konnte mir nicht so recht vorstellen, wie sich das anfühlt. Nachdem ich den Ego-Shooter nun bei Bethesda in Frankfurt selbst ausprobiert habe, lässt sich festhalten: Rollstuhl oder Beine, das macht kaum einen Unterschied für den amerikanischen Freiheitskämpfer.

Wenn B.J. Räder unter sich hat, bewegt er sich auf Tastendruck genauso flink und geschmeidig wie sonst auch. Selbst hohe Türschwellen machen keine Probleme. Das ist zwar alles andere als realistisch, aber spielerisch sinnvoll. Wenn man beim Berollen eines neuen Raums erst mühselig über Hindernisse rumpeln müsste, nähme das erstens extremes Tempo aus dem Spiel.

Und zweitens wäre der Held schneller tot als er "Schwein(e)hund" sagen könnte - was er nicht macht. Denn dieser typische Wolfenstein-Ausruf dürfte auch in New Colossus den Regime-Schergen vorbehalten bleiben.

Warum B.J. im zweiten der (bei Erfolg) als Trilogie angedachten Shooter-Reihe zumindest am Anfang schneller aus den Latschen - pardon, aus dem Rollstuhl - kippt, ist schnell erklärt. Nach dem Ende des letzten Teils The New Order liegt der Mann satte fünf Monate im Koma. Und ist nach dem Aufwachen selbstredend nicht gleich Herr seiner gesamten (Mannes-)Kräfte - und ja, Sexszenen soll's auch wieder geben, hoffentlich weniger fremdschämige als in The New Order.

Auf die Spielmechanik übertragen bedeutet das, dass wir statt der üblichen 100 Gesundheitspunkte nur schlappe 50 haben. Wie B.J. das Problem in den Griff bekommt? Wer den E3-Trailer aufmerksam angeschaut hat, dürfte schon im Bilde sein. Stichwort: Hightech-Anzug.

Wie ein guter Film

In Frankfurt spiele ich neben dem Auftakt im Rollstuhl auch noch ein weiteres Level, das uns im fertigen Spiel nach Entwicklerangaben etwa in der Mitte der Haupthandlung erwartet. Mich verschlägt es dabei nach Roswell. Ja, exakt, in das Städtchen in New Mexico, das genau so untrennbar mit Aliens verbunden ist wie das legendäre Area 51 in Nevada.

Im Gegensatz zum Vorgänger-Addon The Old Blood, das bei seiner Story stark auf Okkultes setzt, wendet sich The New Colossus also wieder der Science Fiction zu. Und das soll auch im dritten Teil so bleiben, unterstreicht Senior Gameplay Designer Andreas Öjerfors mir gegenüber. Schade, ich mochte den an Indiana Jones erinnernden Unsinn mit irgendwelchen uralten Artefakten und mythischen Kräften immer sehr gerne. Aber Außerirdische sind auch prima.

Was ich in meinem Demolevel im Detail in Roswell zu tun habe, hätte ich gerne nicht breitgetreten. Wenn schon die Mit-Widerstandskämpfer ein erstauntes Gesicht machen, sobald man sie mit dem Plan konfrontiert und ich als Spieler dabei laut auflachen muss, dann dürfte der Effekt bei anderen Spielern ein ähnlicher sein. Aber Bethesda verrät es selbst im neuesten Trailer. Anklicken auf eigene Gefahr!

Aber in diesem Zusammenhang lässt sich etwas betonen, das schon bei The New Order sehr wichtig war, bei The New Colossus aber noch mal drei Ausrufezeichen mehr von den Entwicklern verpasst bekommt: der Aufwand, den Machinegames in die Zwischensequenzen steckt. Die sind in Wolfenstein 2 nicht nur erstaunlich lang, sondern auch wahnsinnig gut.

Ich ertappe mich dabei, wie ich mit auf den Händen aufgestütztes Kinn vor dem Monitor sitze und das Gefühl habe, einen Film zu schauen. Einen Film voller mutiger, sympathischer, herzlicher, interessanter Figuren, die sich der entsprechend widerlichen und verabscheuungswürdigen Frau Engel und ihren Untergebenen in den Weg stellen, um die USA vom Regime zu befreien.