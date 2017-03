World of Final Fantasy - Update 1.03 mit lustigen Patchnotes veröffentlicht

World of Final Fantasy hat das Update 1.03 bekommen.

Manchmal sind Patchnotes einfach nur langweilige Textbrocken. Dass es auch anders geht, zeigen die Entwickler von World of Final Fantasy, das heute, am 23. März 2017, das Update 1.03 spendiert bekommt.

Die Patchnotes für das Update sind wunderbar fluffig geschrieben, aber lest selbst:

World of Final Fantasy: Update 1.03 Patchnotes

"In diesem Update ebnen wir den Weg für den nächsten DLC-Champion Balthier. Ihr könnt nun an den meisten Toren euren Spielstand sichern (aber weiterhin nicht an Haupt- oder Ausgangstoren, sorry!). Im Items-Menü haben wir es so gemacht, dass ihr Items etwas schneller nutzen könnt, indem ihr die Dreieck-Taste drückt. Wir haben das Einstellungsmenü aufgepeppt, indem wir eine Vorspulfunktion sowie "Zufällig" zur Auswahl der Kampf-Themes hinzugefügt haben.



Wenn ihr möchtet, habt ihr nun die Macht, Champion- und Mega-Mirage-Animationen mit der Kreis-Taste zu überspringen - und somit komplett die Arbeit dutzender Künstler mit einem einzelnen Druck eures allmächtigen, gleichgültigen Daumens zu entkräften."