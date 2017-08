WWE 2K18 - Leichtere Pinfalls & Unterbrechungen sollen Matches realistischer machen

Wrestling ist ein kompliziertes Geflecht aus Schauspielerei, artistischen Einlagen und Humor. Um das adäquat in einem Spiel umzusetzen, muss viel berücksichtigt werden. Die Macher von WWE 2K18 wollen ein möglichst realistisches Pro-Wrestling-Spiel abliefern und nehmen darum einige Änderungen vor.

Mehr: WWE 2K18 - Nintendo Switch-Version angekündigt

Wie IGN von einer Hands On-Session berichtet, soll es im Elimination Chamber zukünftig zum Beispiel mehr Platz und etwas mehr Ordnung im Chaos geben: Eine KI setzt ein, um Raum zu schaffen, während um uns herum ein wüstes Getümmel herrscht. So sollen sich Pinfalls und Signature Moves besser auslösen lassen.

Dann wären da auch noch die neuen Match-Unterbrechungs-Szenarien, von denen es 12 an der Zahl geben soll. Durch Musik oder bestimmte Auftritte können wir unsere Gegner ablenken, um ein sogenanntes Quick Pin-Fenster zu öffnen. Dazu kommen über 80 neue Animationen, mit denen wir auf Angriffe reagieren können, was im Wrestling "Sell" genannt wird. Je nach Erschöpfungsgrad werden die Sells auch kürzer, was mehr und schneller aufeinanderfolgende Moves erlaubt.

Im kommenden WWE 2K18 dürfen wir außerdem auch unsere Kontrahenten aufnehmen, umhertragen und dann auf bestimmte Punkte schmettern. Dazu soll es erschwert werden, einen Pinfall zu verhindern: Das Fenster zum Drücken der Knöpfe soll nun schwieriger vorherzusagen sein und die Rotationsgeschwindigkeit ist jetzt an die Stärke des jeweiligen Moves gekoppelt. Last, but not least: Grafisch soll sich vor allem an der Lichtgebung einiges getan haben.

Was sagt ihr zu den Änderungen?