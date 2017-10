WWE 2K18 - 2K Games schaltet in PS4-Trophäen und Xbox-Achievements Werbung für Snickers & KFC

Anscheinend hat der Publisher 2K Games Bilder und Namen von Playstation-Trophäen zu Werbezwecken verkauft. Wie Twitter-User The Trophy Trust meldet, ist die Trophäen-Liste der Wrestling-Simulation WWE 2K18 von Werbeanzeigen durchzogen.

WWE2K18 has some Ads as trophy picture! That's is crazy, we never saw that before. We want to know, what is your opinion about those? - Void pic.twitter.com/E4s67Yx35R