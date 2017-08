Dwayne "The Rock" Johnson kloppte jahrelang WWE-Akteure auf die Ring-Matte und ist mittlerweile eher als Hollywood-Schauspieler bekannt. Mit dem kommenden Wrestling-Spiel WWE 2K18 hat sich der charismatische Johnson nun auch im Musik-Bereich ausgetobt und springt als Executive Soundtrack Producer ins Feld.

"Produziert" heißt in diesem Falle, dass The Rock seine Lieblingssongs von Bruno Mars, Blues Brothers, Kanye West und Co. in einer Playlist gesammelt hat, die wir uns in WWE 2K18 anhören dürfen (via IGN). Auf Apple Music könnt ihr euch den Soundtrack bereits streamen, wenn ihr wollt.

Der Soundtrack von WWE 2K18

Blues Brothers - "Soul Man"

Boston - "Smokin"

Bruno Mars - "Runaway Baby"

Disturbed - "Down With The Sickness"

Eazy-E - "Boyz-N-The-Hood"

George Thorogood & The Destroyers - "One Bourbon, One Scotch, One Beer"

Joe Walsh - "Rocky Mountain Way"

Kanye West - "Black Skinhead"

Kid Rock - "You Never Met a White Boy Quite Like Me"

¡MAYDAY! (feat. Tech N9ne) - "Last One Standing"

Tech N9ne (feat. Krizz Kaliko, Serj Tankian) - "Straight Out The Gate"

WWE 2K18 erscheint am 17. Oktober 2017 für PS4 und Xbox One. Die Nintendo Switch-Version des Spiels hat noch keinen Release-Termin.